توزر: انجاز 45 مشروعا لفائدة الواحات الجبلية ضمن مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية بتونس

أنجز مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية بتونس، منذ انطلاقه سنة 2015 الى الآن، 45 مشروعا لفائدة الواحات الجبلية بالشبيكة وتمغزة وميداس من ولاية توزر، بتكلفة إجمالية فاقت 4 ملايين دينار من بينها 15 مشروعا خلال العام الجاري، وفق ما أفاد به، منسق عام المشروع، محمد الزمرلي.





وبيّن الزمرلي، في تصريح لمراسلة (وات) في الجهة، أنّ سنة واحدة تفصل المشروع عن نهايته، حيث من المنتظر أن ينتهي في موفى 2019 ويتم حاليا الاعداد للتدخلات التي ستنفذ في السنة الأخيرة من المشروع.





وأوضح أن أغلب التدخلات المنجزة تعلقت بدعم مياه الري في الواحات الثلاث آخرها إمضاء تمويل مشروعين لفائدة واحة الشبيكة يوم 2 أكتوبر الجاري ببرمجة بناء خزان بسعة 225 متر مكعب يتم ربطه ببئر الدغيمة المخصصة لري واحة الشبيكة، ليمكن من توفير كميات هامة من المياه وكذلك برمجة تركيز شبكة ري تربط البئر بالواحة المذكورة.





وفي واحة ميداس، تم الشروع، مؤخرا، في استغلال بئر جديدة مع برمجة انجاز خزان لتجميع المياه بسعة 500 متر مكعب مع تهيئة وتجديد شبكة الري بالواحة، فضلا عن تدخلات أخرى تهم دعم قطاع الصناعات التقليدية في ميداس لفائدة 20 حرفية بتوفير تمويلات للإنتاج والتسويق وتكوينهنّ في هذا المجال.





وأضاف منسق عام المشروع أن سنة 2018 شهدت تنفيذ مشاريع جديدة، على غرار المداواة البيولوجية للواحات المستفيدة من خلال تركيز مصائد للحشرات تساهم في تحسين جودة المنتوج من التمور، والأشجار المثمرة، والخضروات، وتحسين كمية المنتوج ،الى جانب الانطلاق في تجربة جديدة تعتمد التلقيح الآلي لنخيل التمر.





ودعّم المشروع كذلك الأنشطة السياحية والثقافية في قرى الشبيكة، وتمغزة، وميداس على غرار تهيئة قرية الشبيكة القديمة، والمسلك السياحي بها وهو في مرحلة متقدمة حاليا، وتمويل مهرجان الواحات الجبلية بتمغزة، فضلا عن تدخلات لخلق فرص الشغل للشباب بتنفيذ دورات تكوينية في المجال الفلاحي، وتمويل 5 شبان لإنتاج الخضر تحت البيوت المحمية باعتماد تقنيات حديثة، وتشجيع المرأة الريفية والشباب على تثمين منتجات الواحة وتحويلها، وتمويل 15 باعثا شابا في تربية النحل.





يشار الى أن مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية بتونس تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون المحلية والبيئة بتمويل من البنك الدولي عن طريق صندوق حماية البيئة العالمي لفائدة مجموعة من الواحات النموذجية في ولايات توزر، وقبلي، وقفصة، وقابس ويهدف الى تحسين التصرف في الموارد الطبيعية بالواحات.