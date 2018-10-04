الاتحاد الدولي للبورصات يمنح بورصة تونس للاوراق المالية العضوية الكاملة بعد خضوعها الى عملية تدقيق شامل

منح الاتحاد الدولي للبورصة، بورصة تونس العضوية الكاملة، خلال اجتماعه السنوي 58 الذي انطلقت فعالياته أمس الاربعاء بالعاصمة اليونانية اثينا مما سيسهم في دعم صورة تونس وسوقها المالية وفق بلاغ اصدرته بورصة تونس.





ونالت تونس العضوية عقب مرورها بعدة مراحل انطلقت من موقع المراسل والعضو لينتهي عند نيل العضوية الكاملة عقب مرحلة من الاجراءات الطويلة للانضمام والتي خضعت خلالها بورصة تونس الى عملية تقييم من قبل بورصات نازداك وشنغهاي وبرميدا وافضت الزيارة التي قام بها خبراء الى تونس خلال شهر فيفري 2018 الى صياغة تقرير ايجابي بمجلس ادارة الاتحاد خلال اجتماعه خلال شهر جوان 2018.





واثبت عملية التقييم ان بورصة تونس للاوراق المالية التي تشرف على تنظيم المتدخلين في السوق المالية التونسية تستجيب الى الشروط والمواصفات التي وضعها الاتحاد في مجال الاستجابة لمبادئ السوق المالية والنجاعة والحوكمة الرشيدة.





واكدت بورصة تونس ان نيل العضوية صلب الاتحاد الدولي للبورصات سيمكنها من دعم حضور تونس والمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للاوراق المالية لدى المستثمرين الاجانب وخاصة المؤسسات.

وتشدد قواعد الاتحاد الدولي للبورصة ان اي سوق مالية يبحث عن لعب دوره بشكل كامل في السوق يجب ان ينخرط في المعايير الجيدة واحترام المعايير الموضوعه.





ويضم الاتحاد الدولي تحت لوائه 70 دولة و200 فاعل في القطاع وتمتلك البورصات المدرجة صلب الاتحاد زهاء 45 الف شركة مدرجة تبلغ اجمالي رسمالتها 82 تريليون دولار امريكي.