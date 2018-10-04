حزب التكتل يقترح خارطة طريق لانجاح الإنتخابات القادمة

اقترح حزب التكل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خلال ندوة صحفية نظمها أمس الأربعاء، ما اعتبره "خارطة طريق" لانجاح الانتخابات القادمة والخروج مما أسماه "الأزمة الشاملة" التي تمر بها البلاد.





وأكد الحزب، على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية بعيدا عن التجاذبات الحزبية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، لضمان اعلى درجات الكفاءة والحياد لمن سيعينهم المجلس، وتركيز بقية الهيئات الدستورية ودعمها بكل الامكانيات، حتى تضطلع بدورها الموكول لها مثل هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.



كما أبرز أهمية التسريع في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعويض أعضائها المستقيلين، بالإضافة الى دعم السلطة القضائية والقطب القضائي الإقتصادي والمالي حتى يضطلعا بدورهما في مقاومة الفساد والحد من ظاهرة الافلات من العقاب (رغم تكريسه بقانون المصالحة الإقتصادية الذي لم يكن ليمر لو وجدت المحكمة الدستورية)، وفق تقديره.