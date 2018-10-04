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أريانة: حجز كميات هامة من القهوة الفاسدة بمصنع عشوائي في منطقة شطرانة بسكرة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:30 ص
أريانة: حجز كميات هامة من القهوة الفاسدة بمصنع عشوائي في منطقة شطرانة بسكرة
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محمد وليد الجموسي
 
تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة، الاربعاء، من الكشف عن مصنع عشوائي في منطقة شطرانة بسكرة من ولاية أريانة، عمد صاحبه الى خلط القهوة الصافية بأخرى محروقة مع إضافة مواد أخرى وتعليبها في أكياس تحمل علامة تجارية إيطالية معروفة معدة للبيع للعموم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة باريانة الحبيب الجلاصي .

واضاف الجلاصي، في تصريح مراسلة (وات)، ان عملية إعداد القهوة المغشوشة بالمصنع العشوائي تتم في ظروف غير صحية، ولا تستجيب لمقومات السلامة، مشيرا الى ان فرق المراقبة الاقتصادية عاينت وجود آلات واكياس في فضاء لا يستجيب الى مقوّمات الصحة العامة وبدون ترخيص.

هذا وقد تم حجز أكثر من طن واحد من القهوة المعدة للبيع، فضلا عن حجز الات الخلط والتعبئة، وتحرير محضر عدلي في الغرض، مع التنصيص على تعمد صاحب المصنع التزوير باستعمال علامة تجارية ايطالية معروفة للترويج لبضاعته المغشوشة، وفق ذات المصدر.  
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