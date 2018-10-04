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استشهاد عسكري ثان متأثرا بإصاباته الخطيرة في انفجار لغم بجبل الشعانبي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:29 ص
استشهاد عسكري ثان متأثرا بإصاباته الخطيرة في انفجار لغم بجبل الشعانبي
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محمد وليد الجموسي
 
استشهد مساء  الأربعاء جندي ثان بعد أن تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين متأثرا بالإصابات الخطيرة التي لحقته ظهر اليوم في انفجار لغم أرضي لدى مرور عربة عسكرية بجبل الشعباني، وذلك وفق ما أفادت به مراسلة (وات) مصادر طبية بالمستشفى.

وبخصوص الحالة الصحية لبقية الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفى والبالغ عددهم خمسة جنود، أكدت ذات المصادر أنها مستقرة باستثناء حالة وحيدة وصفتها بالحرجة.

ويذكر أن وزارة الدفاع كانت أعلنت في وقت سابق من اليوم أن جنديا استشهد وأصيب إثنان أخران جراء تعرض عربة عسكرية إلى انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعباني أثناء قيام الوحدات العسكرية بعملها اليومي في مجال مكافحة الإرهاب.  
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