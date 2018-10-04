انطلاق أعمال الملتقى الإقليمي لمراكز التفكير لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالحمامات

تحتضن الحمامات بداية من مساء الاربعاء وعلى امتداد 3 أيام أعمال الملتقى الإقليمي لمراكز التفكير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا"، الذي ينظمه مركز الدراسات المتوسطية والدولية، بمشاركة مديري مراكز تفكير وباحثين من تونس والجزائر والمغرب والسعودية والإمارات والبحرين بالاضافة الى المانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية.





وذكر رئيس مركز الدراسات احمد ادريس، في تصريح لــ (وات)، أن الملتقى يهدف بالخصوص الى خلق فضاء للحوار والنقاش بين مراكز التفكير بما يسهل العمل بشكل جماعي ومشترك خاصة في القضايا التي تهم منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.





وأبرز أن التحديات التي تعرفها المنطقة اليوم تتأثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يجري في مراكز التفكير بما يؤكد أن عمل مراكز التفكير على المساهمة في وضع السياسات التي تحل قضايا المنطقة يتطلب منها أن تكثف من فرص التلاقي والتشبيك وللتفكير الجماعي.





وأوضح ادريس أن ما يعاب على مراكز التفكير في المنطقة هو عدم القدرة على خلق أفكار للسياسيين بينما يعاب في ذات الوقت على السياسيين أنهم لا ينصتون لأصحاب الفكر والرأي في الدول العربية في حين أن الصورة تختلف تماما في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية، حيث تم إرساء تقاليد عريقة تنظم العلاقة بين مراكز التفكير وأصحاب القرار السياسي والتوصل الى خلق درجة عالية من التفاعل.





وبين أن مراكز التفكير التي هي بصدد الانتشار بالدول العربية تعمل اليوم على مزيد اقناع أصحاب القرار بالحاجة الى الاستماع الى من هم خارج دائرة القرار أو من هم خارج السياسة بشكل عام.





ولاحظ أن مراكز التفكير هي في أغلبها مستقلة وغير متحزبة وهي مراكز استشرافية بالأساس تعمل على توفير آراء أو حلول ذات منحى استشرافي يمكن للسياسي أن يستعملها في وضع الخطط والسياسات.





ولم ينف ادريس أن درجة الاستقلالية تختلف من مركز الى آخر خاصة وأنها لا تشكل "علبا مغلقة على نفسها" بل إنها تؤثر وتتأثر بما يجري في العالم وهي جزء من النسيج المحلي والاقليمي والدولي، وفق تعبيره .





وسيخصص الملتقى للتعمق في التحديات الكبرى التي تعرفها مراكز التفكير في منطقة "مينا" على المستوى المؤسساتي وما يتعلق بالتمويل والموارد البشرية، بالإضافة الى طرح قضايا تخص التحديات التي يواجهها صناع السياسات ومراكز التفكير في منطقة معرضة للتغيرات وعدم استقرار الحياة السيساسية.