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أنشيلوتي يتحدث عن الفوز على ليفربول

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:21 ص
أنشيلوتي يتحدث عن الفوز على ليفربول
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ريهام عبد المحسن
 
شرح كارلو أنشيلوتي تكتيكات نابولي عقب الفوز على ليفربول بهدف نظيف، كما أشاد بنجم الفريق لورينزو أنسيني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لسكاي سبورت إيطاليا : "لقد كان أداء الفريق جيداً طوال المباراة ولم نفقد السيطرة أبداً، كان لدينا فرص للتسجيل ولكن أعتقد أننا سجلنا في الوقت المناسب. إذا كان ميرتينز قد سجل بضع دقائق في وقت سابق فقد كان يعاني المزيد من الوقت".

وأضاف : "إنها المباراة التي كنت أتوقعها وأقوم بها دائمًا. أرى الجودة التي يمتلكها هذا الفريق ولكن مع القليل من التوتر لا نعبر عن أنفسنا كما ينبغي. آمل أن يؤدي هذا الانتصار إلى بناء الثقة وجعلنا نلعب بمزيد من الحرية".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلاً : "تدربنا أمس مع وجود بعض المشاكل لكننا استمرنا في العمل، وهذا النصر يبقينا في خضم هذه المجموعة ".
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