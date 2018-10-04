رسالة مؤثرة من عمرو يس لـ فاروق الفيشاوي بعد إعلان إصابته بالسرطان

حرص المؤلف عمرو يس، نجل النجم محمود ياسين، علي توجيه رسالة مؤثرة للفنان فاروق الفيشاوي، وذلك بعد إعلانه لمرضه بالسرطان.





وكتب عمرو، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحقيقه انه خبر مؤلم جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكل اسرتي اكيد اني اعرف ان الفنان فاروق الفيشاوي مريض بالسرطان الفكرة مش ان الاستاذ فاروق فنان وخلاص الفكره ان الاستاذ فاروق الفيشاوي مافيش حد يعرفه شخصيا الا اذا يعشقه ويحترمه و يكن له كل الحب لان الاستاذ فاروق من اجدع وارجل الناس اللي ممكن تشوفها وله مواقف لا يمكن انساها ومش معايا انا بس اكيد مع ناس كتير".





وتابع كلامه قائلا: "فاروق الفيشاوي يعني الرجوله والجدعنه ادعوا الله ان يشفيه شفاء تام وان يطيل في عمره ويعطيه القدره على مقاومه هذا المرض اللعين".