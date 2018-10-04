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جمال بلعمري: العكايشي أصعب مهاجم واجهته والشباب لا يعتمد على لاعب

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:07 ص
جمال بلعمري: العكايشي أصعب مهاجم واجهته والشباب لا يعتمد على لاعب
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منى العوضي
 

أكد المدافع الجزائري جمال بلعمري، نجم نادي الشباب السعودي، أن فريقه سيقدم موسمًا رائعًا لقوة الليوث ولأن الفريق يلعب بشكل جماعي.

وقال بلعمري، خلال تصريحات تلفزيونية: "‏قوة الشباب هذا الموسم في المجموعة الفريق لا يعتمد على لاعب".

وتابع حديثه: "أكثر جمهور أستمتع باللعب أمامه هو الجمهور الاتحادي لأنه جمهور حماسي".

وأضاف: "‏أحمد العكايشي هو أصعب مهاجم لعبت أمامه في الدوري السعودي، هو مهاجم متحرك يتعب المدافعين".

واختتم: "متحمس للانضمام للمنتخب الجزائري لكن لو لم أنضم سأكون أول المشجعين".

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