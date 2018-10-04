جمال بلعمري: العكايشي أصعب مهاجم واجهته والشباب لا يعتمد على لاعب





أكد المدافع الجزائري جمال بلعمري، نجم نادي الشباب السعودي، أن فريقه سيقدم موسمًا رائعًا لقوة الليوث ولأن الفريق يلعب بشكل جماعي.





وقال بلعمري، خلال تصريحات تلفزيونية: "‏قوة الشباب هذا الموسم في المجموعة الفريق لا يعتمد على لاعب".





وتابع حديثه: "أكثر جمهور أستمتع باللعب أمامه هو الجمهور الاتحادي لأنه جمهور حماسي".





وأضاف: "‏أحمد العكايشي هو أصعب مهاجم لعبت أمامه في الدوري السعودي، هو مهاجم متحرك يتعب المدافعين".





واختتم: "متحمس للانضمام للمنتخب الجزائري لكن لو لم أنضم سأكون أول المشجعين".



