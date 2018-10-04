جمال بلعمري: العكايشي أصعب مهاجم واجهته والشباب لا يعتمد على لاعب
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:07 صمنى العوضي
أكد المدافع الجزائري جمال بلعمري، نجم نادي الشباب السعودي، أن فريقه سيقدم موسمًا رائعًا لقوة الليوث ولأن الفريق يلعب بشكل جماعي.
وقال بلعمري، خلال تصريحات تلفزيونية: "قوة الشباب هذا الموسم في المجموعة الفريق لا يعتمد على لاعب".
وتابع حديثه: "أكثر جمهور أستمتع باللعب أمامه هو الجمهور الاتحادي لأنه جمهور حماسي".
وأضاف: "أحمد العكايشي هو أصعب مهاجم لعبت أمامه في الدوري السعودي، هو مهاجم متحرك يتعب المدافعين".
واختتم: "متحمس للانضمام للمنتخب الجزائري لكن لو لم أنضم سأكون أول المشجعين".