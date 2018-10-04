حكام ومباريات الخميس بدوري الناشئين مواليد 99 بالمنوفية





تشهد مسابقة دوري الناشئين مواليد 99 لكرة القدم بالمنوفية إقامة أربع مباريات في الواحدة من ظهر الخميس حيث يلتقي فريق جمهورية شبين مع غزل شبين ويحكم اللقاء أحمد ساهر وعبدالله حبيب وطارق الشهدي.





ويلتقي فريق وطنى بركة السبع مع مركز شباب قويسنا، ويحكم المباراة محمد شحاتة ومحمود البحيرى وعمرو الشاذلي.





كما يخوض فريق نجوم السادات لقاء مع فريق وطنى شبين، ويدير اللقاء الحكم محمد عبدالعزيز وعمر سالم وعبدالله طاهر.





ويواجه فريق سرس الليان فريق ميت خاقان، ويحكم اللقاء محمد رأفت وأمير ماهر وأحمد خيري.





ترتيب دوري الناشئين مواليد 99





1- جمهورية شبين 6 نقاط

2- سرس الليان 6 نقاط

3- نجوم السادات 4 نقاط

4 - غزل شبين 3 نقاط

5- ميت خاقان 3 نقاط

6- مركز شباب قويسنا نقطة وحيده

7- وطني شبين بلا نقاط

8- وطني السبع بلا نقاط



