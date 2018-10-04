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"السندي.. أمير الدم".. فيلم وثائقي يكشف كواليس وأسرار التنظيم السري للإخوان

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:08 ص
السندي.. أمير الدم.. فيلم وثائقي يكشف كواليس وأسرار التنظيم السري للإخوان
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نعيم يوسف
 
بثت قناة dmc الفضائية، فيلما وثائقيًا جديدًا يحمل عنوان "السندي.. أمير الدم"، يتناول كواليس وأسرار التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، من خلال شخصية عبدالرحمن السندي، الذي أسس هذا التنظيم، والذي كان أول قائد للمليشيات المسلحة بالجماعة.

ويعرض الفيلم آراء وتحليلات الكثيرين من الخبراء والمتخصصين في الجماعات الإرهابية، وبعض المقربين من عناصر الجماعة، ومسيرة الإرهاب في جماعة الإخوان من بداياتها وحتى الآن، كما يعرض تسجيلا نادرا لأحد أخطر الجهاز الخاص "أحمد عادل كمال"، وهو يوثق بعض تفاصيل العمليات الإرهابية للتنظيم السري.

الفيلم حوالي 55 دقيقة، وهو من إعداد أحمد الدريني، وإخراج شريف سعيد.
المزيد عن: عبدالرحمن السندي التنظيم السري الإرهاب الإخوان
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