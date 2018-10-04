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مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر اليوم الخميس 4-10-2018 الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:22 ص
مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر اليوم الخميس 4-10-2018 الدوري السعودي للمحترفين
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تتجه أنظار عشاق الكرة العربية نحو مباراة النصر والحزم اليوم الخميس 4-10-2018 في السابعة والـ20 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والـ20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي.

  

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق النصر مباراة اليوم بحثا عن الفوز ومواصلة سلسلة نتائجه المميزة في بطولة الدوري، للمنافسة بقوة على لقب الدوري، حيث يحتل النصر المركز الأول مناصفة مع الهلال برصيد 12 نقطة وفارق الأهداف لصالح الزعيم.


وكان النصر قد فاز في أخر مباراة له على الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية، ليتأهل لدور الـ16 .

 

ويعيش العالمي حالة من التألق في الموسم الجديد حيث فاز في 6 لقاءات بواقع 4 في الدوري ومباراتين في البطولة العربية، ويعول الفريق كثيرا على نجمه الاول المهاجم النيجيري أحمد موسى.

 

بينما يدخل نادي الحزم اللقاء وهو في المركز الثامن في جدول الدوري السعودي “برصيد5 نقطة، لتمكنه في أخر مباراة له في الدوري السعودي من هزيمة فريق نادي الفيصلي بتسجيل هدفين في شباكه مقابل هدف واحد وذلك يوم الخميس 27 سبتمبر الماضي.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 تنطلق مباراة النصر والحزم اليوم الخميس 4-10-2018 في  السابعة والـ20 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والـ20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الأولى.

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