لحظة تكريم فاروق الفيشاوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي (صور)



وقبل النجم فاروق الفيشاوي نجله الفنان الشاب أحمد الفيشاوي عقب تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته ال 34، وقد حرص النجم الشاب أحمد الفيشاوي على الوقوف على خشبة مهرجان الإسكندرية أثناء تكريم والده، وقد قام نجله بالنداء عليه لحضور التكريم.



وقد كشف الفنان فاروق الفيشاوي في كلمته عقب تكريمه عن إصابته بمرض السرطان، متحدثا الجميع بألا يشعروا بالحزن، لأنه وفق وصفه"حتعامل معاه باعتباره صداع".



وقد وعد"الفيشاوي"أنه سيقوم بمقاومة تلك المرض، وأنه سيحضر العام القادم، لتقديم التهنئة للمكرمين في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وأشار إلى أنه يشعر بداء أخر وهو داء الحب، بوصفه"حبه للجمهور والفنانين وزملاءه".



وقد حرصت الفنانة لبلبة على تقديمها درع التكريم إلى فاروق الفيشاوي، بقولها:"أنا مثلت مع فاروق الفيشاوي فيلم واحد وهو صديقي الوفي، ومثلت معه أصعب الأدوار في الشارع الي ورانا".



وقد قام جمهور المهرجان بالتصفيق الحاد عقب كلمات"الفيشاوي"، والذي بدوره انحنى لهم.



انطلقت مساء يوم الإربعاء فاعليات الدورة ال34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر المتوسط، والتى تحمل اسم النجمة الكبيرة نادية لطفى.



وقد بدأ المهرجان بعروض فنية غنائية واستعراضية، وقد حملت أحد الأغاني اسم النجمة نادية لطفي.



وقد حضر المهرجان الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، المخرج خالد يوسف، المايسترو عمر خيرت، الفنان فاروق الفيشاوي، نجله الفنان أحمد الفيشاوي، أحمد عبد العزيز، صبري فواز، فيفي عبده، وفاء عامر.

كرم مساء يوم الإربعاء مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته ال 34 الفنان فاروق الفيشاوي، بحضور نجله أحمد الفيشاوي وزوجته.