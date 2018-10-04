"الشماع" يطالب محمد صلاح بالمساهمة في استعادته القايش الكتاني لرمسيس الثالث

طالب المؤرخ المعروف بسام الشماع عضو اتحاد الكتاب وعضو الجمعية التاريخية، اللاعب الدولي محمد صلاح بالاشتراك في حملة شعبية لاستعادة حزام أو القايش الكتاني للملك القائد رمسيس الثالث من متحف ليفربول.





وقال الشماع، في تصريحات لـ الفجر، إن الحزام مكتشف في الأقصر وحصل عليه من يدعى هنري ستوبارت عندما كان في زيارة لطيبة ما بين عامي 1854 - 1855.





وأضاف أن متحف ليفربول يصف الحزام بأنه أحد القطع النسيجية الأروع في العالم، وأنه من غير المألوف أن تعيش قطعة نسيجية كل هذه الأعوام، لملك من الملوك، فكل ملابس الملوك نادر للغاية، ومنها هذه القطعة.





وأكمل أن الحزام عبارة عن شريط من النسيج طوله 5.2 متر ويتفاوت عرضه ما بين 127 مم و48 مم، وبه عروتين لكي يتم إحكامه، وكان الحزام يلتف حول خصر وصدر الملك.





واستطرد واصفًا الحزام بأن عليه سطور من علامة الـ"عنخ" وهي كلمة هيروغليفية بمعنى الحياة والكينونة، ويوجد رسوم على شكل زجزاج، ويوجد خمسة ألوان في الحزام هي الأزرق، والأحمر، والأصفر، والأخضر، ولون الكتان الأصلي.





وأشار إلى أن الحزام يعتبر من القطع الفريدة، وصنعت له السيدة جترود والتي زارت متحف ليفربول عام 1930م مستنسخ منه وتم عرضه في متحف لايبزج الاثنوغرافي.





وطالب بعودة الحزام إلى مصر وأن يعرض في القلعة بالمتحف الحربي كون هناك احتمال أنه القايش العسكري للقائد العظيم رمسيس الثالث، ويعرض بجانبه قايش لأحد شهداء معركة أكتوبر المجيدة، وبجانبه قايش عسكري لأحد شهداء سيناء في العصر الحالي وبهذا يكون اتصل الماضي بالحاضر.





وناشد الشماع اللاعب الدولي محمد صلاح بأن يتم التقاط صوره له بجانب الحزام في متحف ليفربول، وأن يتم تدشين حملة لاستعادة هذا الأثر الهام، وتقوم وحدة المستنسخات الأثرية بوزارة الآثاو بصناعة مستنسخ له خلال الحملة.



