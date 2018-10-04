"الفقي": حرب أكتوبر تسببت في زلزال حقيقي داخل إسرائيل



وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة mbc الفضائية، أن إسرائيل ظلت عدة ساعات تتحدث عن فنائها، وقامت الولايات المتحدة بفتح خط طيران به مجنزرات بالشحن الخاص بها، وحدثت معركة الدبابات الكبرى، وهي ثاني معركة بعد الحرب العالمية الثانية.



وأشار المفكر السياسي، إلى أن وزارة الخارجية كان بها استنفار في الداخل والخارج، لافتا إلى أن دور الدبلوماسية يماثل دور القوات المسلحة، وهناك العديد من الشخصيات التي كان لها دورا كبيرا مثل إسماعيل فهمي، والسيد محمد حافظ إسماعيل.

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن حرب أكتوبر تسببت في زلزال حقيقي داخل إسرائيل، وهذا يتضح من مذكرات جولدا مائير، وموشية ديان.