كلوب: الهزيمة مستحقة.. والتشكيل كان غير صحيح





يرى يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أن الخسارة من نابولي بدوري أبطال أوروبا هو من يتحملها مشيرًا إلى أن أداء الفريق لم يكن جيد على الرغم من محاولات فيرمينو طوال اللقاء.





وقال كلوب، عقب انتهاء اللقاء: "الهزيمة كانت مستحقة، ‏في كثير من الأحيان كان التشكيل غير صحيح، تحركنا في الأماكن الخاطئة، لاعبي الوسط الثلاثة، كانت المهمة شبه مستحيلة".





وتابع: "‏مع الكرة كنا نشيطين بدون تنظيم، كانت لدينا بضع لحظات جيدة ولكن بالتأكيد ليست كافية، ‏لقد ارتكبنا خطأً تكتيكيًا كبيرًا قبل الهدف، لقد إستقبلنا هدف بالفعل بهذه الطريقة في هذا الموسم ضد تشيلسي".





وأضاف: "نابولي كانوا على دراجاتهم. لقد تركناهم يفعلون ما فعلوه، ‏ركضنا طويلاً مع الكرة، بوبي ركض طويلا جدًا، ساديو ركض طويلا جدا".





وأكمل: "‏أن يكون حارسك هو لاعبك الأفضل في المباراة فهذه دائما إشارة سيئة، ‏جزء كبير من هذا الأداء الليلة هو خطأي ولكني بحاجة إلى ليلة واحدة لمشاهدة المباراة مرة أخرى ولكن بدت الأمور كما لم يجب أن تبدو".





واستطرد: "‏لست متأكدًا، لماذا كان أداءنا فقيرًا، لكن من الواضح أننا كنا كذلك، توقيت تحركاتنا الدفاعية لم يكن جيداً بما فيه الكفاية، لم نقم بإغلاق المساحات في اللحظة المناسبة، لم تكن ردات فعلنا في الوضع الصحيح، ولهذا هم تمكنوا من اللعب".



