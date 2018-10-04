كوتينيو: دائما ما يقوم ميسي بأمور مدهشة وغير متوقعة

أبدى فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، سعادته بالفوز على توتنهام هوتسبر بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة على توتنهام في ملعب "ويمبلي" بأربعة أهداف مقابل هدفين وشهدت المواجهة تألق كبير من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفي الفوز للبارسا.

وقال كوتينيو، عقب انتهاء المباراة: "‏كل مبايات دوري الأبطال تكون بهذا الشكل يجب أن نعطي 100 % دائمًا، اليوم إستحقينا الفوز".





وتابع حديثه: "‏ميسي هو الأفضل في التاريخ دائما ما يقوم بأشياء جديدة ومدهشة في الملعب، أنا سعيد لأنه سجل ثنائية".





وأكمل: "‏جميع البطولات التي نشارك فيها هي مهمة جدًا بالنسبة لنا، نريد تقديم مستوى عالي في جميع البطولات".