"القابضة للكيماويات" عن تصفية "القومية للأسمنت": استمرارها إهدار للمال العام

علق عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، على تصفية الشركة القومية للأسمنت، قائلًا: "قرار صعب علينا جميعًا، ولكن كلفنا بهذه المهمة من أجل الإصلاح".



وأضاف "مصطفى"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، أن الدراسة أثبتت أنه ليس هناك جدوى من استمرار الشركة، وأن استمرارها نزيف وإهدار للمال العام.



وتابع: "العاملون فيها على راسنا من فوق، وحقوقهم محفوظة، وسيأخذون حقوقهم كاملة".

