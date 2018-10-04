سوء الحظ يلازم ليفربول وصلاح في آخر 3 مباريات بجميع المسابقات





تلقى فريق ليفربول، المحترف في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، خسارة قاتلة من نابولي في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ويواصل فريق ليفربول وأيضًا النجم النصري محمد صلاح مسلسل تعثرهما هذا الموسم، حيث خسر الريدز آخر ثلاث مباريات في جميع المسابقات، كما لم يسجل "مو" أهداف خلالهم ويقدم مستوى غير جيد.





وكان فريق ليفربول قد خسر من تشيلسي بهدفين مقابل هدف في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ليودع البطولة بهدف هازارد القاتل في الثواني الأخيرة من اللقاء.





وفي البريميرليج؛ تعادل ليفربول مع تشيلسي بهدف لمثله على ملعب ستامفورد بريدج ليوقف البلوز قطار انتصارات الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكان آخر هدف سجله صلاح مع الريدز في مرمى ساوثهامبتون بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي بيننا لم يسجل في آخر ثلاث مباريات لفريقه.





ويستعد ليفربول بقيادة يورجن كلوب، لإغلاق ملف خسارة نابولي وملاقاة مانشستر سيتي على الأنفيلد في مباراة قمة الدوري الإنجليزي والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.



