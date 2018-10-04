برلماني: الدولة رصدت 4.6 مليار جنيه للعلاج على نفقتها سنويًا



قال الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية، إن الدولة رصدت 4.6 مليار جنيه للعلاج على نفقتها سنويًا، وهذا الأمر بعيدًا عن حملة مكافحة فيروس "سي" التي ستتكلف مليارات غير محددة إلى الآن، لأن نسبة المصابين بفيروس "سي" لم يتم معرفتها إلا بعد إنتهاء حملة القضاء على فيروس سي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع "حمودة"، خلال حواره مع فضائية "الحياة"، أن وزارة الصحة قامت بزيادة عدد القوافل الطبية، خاصة إلى القرى والنجوع للقيام بفحص طبي شامل، ويتم تحويل الحالات العاجلة إلى المستشفيات المركزية.

