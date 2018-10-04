في ذكرى ميلادها.. تعرف على ١٠ معلومات عن صابرين

تحتفل الفنانة صابرين اليوم الخميس، بعيد ميلادها الحادي والخمسين، وفي السطور المقبلة، يستعرض " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنها.





١-ولدت صابرين في الرابع من أكتوبر عام ١٩٦٧، بالقاهرة.

٢-هي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف.

٣-اشتهرت عائلة والدتها بألعاب السيرك.

٤-بدأت مسيرتها الفنية في الرابعة من عمرها بتقديم أداور صغيرة، كما كان لها تجارب في الغناء.

٥-من أشهر الأفلام التي شاركت فيها: "غرام الأفاعي"، و"أنا والعذاب وهواك"، و"سواق الهانم".

٦-انطلقت شهرتها الحقيقة من خلال قيامها ببطولة مسلسل "أم كلثوم" في عام ١٩٩٩.

٧-بعد نجاح مسلسل "أم كلثوم" اعتزلت صابرين التمثيل، وارتدت الحجاب، وقدمت عدد من البرامج الدينية.

٧-عدلت صابرين عن قرار الاعتزال في عام ٢٠٠٦، حيث عادت للتمثيل من خلال مسلسل "كشكول لكل مواطن".

٨-شاركت صابرين في العديد من المسلسلات الناجحة بعد عودتها، ومنها: "وادي الملوك"، و"أفراح القبة"، و"الجماعة".

٩-أثارت صابرين الجدل بعد عودتها للتمثيل بسبب ظهورها بشعار مستعار رغم ارتدائها الحجاب.

١٠-تزوجت صابرين مرتين، الأولى من رجل الأعمال ياسر عبداللطيف وأنجبت منه ابنها "نور"، ثم انفصلا بعد ارتدائها الحجاب، والزوجة الثانية من طارق صادق جلال وأنجبت منه ٣ أبناء هم: يوسف وعلي وعمر.