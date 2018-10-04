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في عيد ميلادها.. تعرف على ١٠معلومات عن شمس البارودي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:09 ص
في عيد ميلادها.. تعرف على ١٠معلومات عن شمس البارودي
شمس البارودي
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شيماء عطية
 
تحتفل الفنانة المعتزلة شمس البارودي، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الثالث والسبعين، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها:

١-ولدت شمس الملوك جميل البارودي في الرابع من أكتوبر عام ١٩٤٥.
٢-لها أصول سورية.
٣-درست في المعهد العالي للفنون المسرحية لعامين ونصف.
٤-قدمت أول أدوارها في مسلسل "العسل المر".
٥-في عام ١٩٦٩، تزوجت الأمير خالد بن سعود لمدة ثلاثة أشهر ثم انفصلا.
٦-اشتهرت في بدايتها بتقديم أداور الإغراء، وأسندت لها بطولة العديد من الأفلام من بينها: "الجبان والحب"، و"الشياطين والكورة"، و"امرأة سيئة السمعة".
٧-تزوجت الفنان حسن يوسف في عام ١٩٧٢، وأنجبا معًا ٤ أبناء هم: "ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله".
٨-الفنانة ريم البادروي ابنة شقيقها، كما يعمل ابنها عمر حسن يوسف في مجال التمثيل الآن.
٩-في عام ١٩٨٥، اعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب بعد عودتها من أداء العمرة، ثم ارتدت النقاب لفترة وعادت بعدها للحجاب.
١٠-ابتعدت شمس البارودي عن الظهور الإعلامي رافضة الكشف عن رحلة اعتزالها.
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