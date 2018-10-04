في عيد ميلادها.. تعرف على ١٠معلومات عن شمس البارودي

تحتفل الفنانة المعتزلة شمس البارودي، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الثالث والسبعين، وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنها:





١-ولدت شمس الملوك جميل البارودي في الرابع من أكتوبر عام ١٩٤٥.

٢-لها أصول سورية.

٣-درست في المعهد العالي للفنون المسرحية لعامين ونصف.

٤-قدمت أول أدوارها في مسلسل "العسل المر".

٥-في عام ١٩٦٩، تزوجت الأمير خالد بن سعود لمدة ثلاثة أشهر ثم انفصلا.

٦-اشتهرت في بدايتها بتقديم أداور الإغراء، وأسندت لها بطولة العديد من الأفلام من بينها: "الجبان والحب"، و"الشياطين والكورة"، و"امرأة سيئة السمعة".

٧-تزوجت الفنان حسن يوسف في عام ١٩٧٢، وأنجبا معًا ٤ أبناء هم: "ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله".

٨-الفنانة ريم البادروي ابنة شقيقها، كما يعمل ابنها عمر حسن يوسف في مجال التمثيل الآن.

٩-في عام ١٩٨٥، اعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب بعد عودتها من أداء العمرة، ثم ارتدت النقاب لفترة وعادت بعدها للحجاب.

١٠-ابتعدت شمس البارودي عن الظهور الإعلامي رافضة الكشف عن رحلة اعتزالها.