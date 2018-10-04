نشرة أخبار منتصف الليل.. توجيهات عاجلة من "السيسي" لوزراء المجموعة الاقتصادية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ مفتي الجمهورية يهنئ مجلس النواب بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة، برهم صالح يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية العراقية، ومفتي الجمهورية يهنئ مجلس النواب بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة، وعدد آخر من الأخبار الهامة.

توجيهات عاجلة من "السيسي" لوزراء المجموعة الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

"سكك حديد مصر" تستجيب لمطلب القومي للإعاقة بتخفيض تذاكر القطارات

استجابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لمطلب المجلس القومي لشئون الإعاقة الخاص بتفعيل المادة رقم (30) من القانون رقم (10) لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الهيئة في بيانها للمجلس على تخفيض أجور السفر للشخص ذوي الإعاقة ومساعده (إن وجد) بنسبة 75% بالدرجات المطورة والمميزة، وبنسبة 50% بالدرجة المكيفة (فرنساوي – أسباني – Vip مستبدل) بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان بدور الانعقاد الرابع

عقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، جلسته العامة الإجرائية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الأول؛ لإجراء انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب والبالغ عددها 25 لجنة نوعية، وذلك لدور الانعقاد الرابع للبرلمان والتى انطلقت أولى جلساته أمس الثلاثاء 2 أكتوبر بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى البرلمان للانعقاد.

وترصد بوابة "الفجر" بعد انتهاء اللجان لعملية الانتخابات، التشكيلات النهائية للجان: