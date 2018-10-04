"كينج كونج" يرفع لافتة كامل العدد في قاعة صلاح جاهين (صور)

افتتح الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء أمس الأربعاء العرض المسرحي "كينج كونج" بقاعة صلاح جاهين في مسرح البالون بإدارة الفنان القدير يحيى غانم، وسط حضور جماهيري كبير ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.





وكان من بين الحضور الفنان مجدي صبحي، والمخرج عادل أنور، والفنان ماهر سليم، والمطرب شيكو، والفنان وليد طه، أحمد عبدالمنعم مدير مكتب رئيس القطاع.





"كينج كونج" إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية،

وتدور أحداث العرض حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشوا فيها فيختلفوا على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، ومجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبني وطنها على حب الخير، والمجموعة الأخرى تختار الشر.





بطولة نادر أبو الليف، محسن محيى الدين، مجدي عبدالحليم، كرم أحمد، وفاء سليمان، آسيا، أحمد صالح، إبراهيم الزهيري، سيد مصطفى، صبري علم الدين، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا، توزيع موسيقي هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدي ونس، استعراضات محمد سميح، إضاءة محمود عطية، خدع ومؤثرات إيهاب جمعة، تأليف سليم كتشنر، إخراج د.محمد حسن.