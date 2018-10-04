تريبير: برشلونة استغل أقل الفرص ليفوز علينا.. واكتفينا بمشاهدة ميسي
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:02 صعمر عبدالعزيز
أشار كيران تريبير مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن الأمر سيئ أن يُسجل برشلونة على فريقه في المراحل المبكرة من المباراة، لكن فريقه استطاع العودة لـ 2-1 و3-2 لكن لاعبي البارسا استغلوا أقل الفرص.
وقال تريبير في تصريحات صحفية بعدالخسارة 2-4 من برشلونة بدوري الأبطال: "كانت مباراة صعبة في الشوط الأول أما الشوط الثاني كان أفضل".
وأردف بقوله: "اللعب ضد ميسي هو ما تريده في مثل هذه المباريات، جميعنا نعلم من هو ميسي، سحر ويجب في بعض الأحيان فقط مشاهدته".