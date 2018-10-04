تريبير: برشلونة استغل أقل الفرص ليفوز علينا.. واكتفينا بمشاهدة ميسي

أشار كيران تريبير مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن الأمر سيئ أن يُسجل برشلونة على فريقه في المراحل المبكرة من المباراة، لكن فريقه استطاع العودة لـ 2-1 و3-2 لكن لاعبي البارسا استغلوا أقل الفرص.





وقال تريبير في تصريحات صحفية بعدالخسارة 2-4 من برشلونة بدوري الأبطال: " كانت مباراة صعبة في الشوط الأول أما الشوط الثاني كان أفضل".



