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تريبير: برشلونة استغل أقل الفرص ليفوز علينا.. واكتفينا بمشاهدة ميسي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:02 ص
تريبير: برشلونة استغل أقل الفرص ليفوز علينا.. واكتفينا بمشاهدة ميسي
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عمر عبدالعزيز
 
أشار كيران تريبير مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن الأمر سيئ أن يُسجل برشلونة على فريقه في المراحل المبكرة من المباراة، لكن فريقه استطاع العودة لـ 2-1 و3-2 لكن لاعبي البارسا استغلوا أقل الفرص.

وقال تريبير في تصريحات صحفية بعدالخسارة 2-4 من برشلونة بدوري الأبطال: "كانت مباراة صعبة في الشوط الأول أما الشوط الثاني كان أفضل".

وأردف بقوله: "اللعب ضد ميسي هو ما تريده في مثل هذه المباريات، جميعنا نعلم من هو ميسي، سحر ويجب في بعض الأحيان فقط مشاهدته".
المزيد عن: كيران تريبير دوري أبطال أوروبا توتنهام هوتسبير الإنجليزي برشلونة الإسباني
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