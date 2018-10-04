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حفل كتابات الدار المصرية اللبنانية بمكتبة القاهرة الكبرى

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
حفل كتابات الدار المصرية اللبنانية بمكتبة القاهرة الكبرى
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شيماء عطية
 
بحضور مجموعة من الوزراء السابقين ولفيف من المسؤولين أقامت الدار المصرية اللبنانية بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى بمقر المكتبة بالزمالك مساء اليوم الأربعاء حفل توزيع جوائز كتابات الدار المصرية اللبنانية .
تحدث فى اللقاء الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق والناقد الأدبى الدكتور صلاح فضل والكاتب طارق إمام والأستاذ محمد رشاد رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية والأستاذة نورا رشاد.

حضر الحفل كل من الفنان فاروق حسنى والدكتور شاكر عبدالحميد والدكتور حسام بدراوى والدكتور مصطفى الفقى والدكتور خالد عزب والأديب أشرف العشماوى والكاتب الصحفى أحمد الشهاوى والكاتب أحمد القرملاوى والكاتب هشام الخشن ومجموعة كبيرة من المهتمين بالآداب والفنون.
حفل كتابات الدار المصرية اللبنانية بمكتبة القاهرة الكبرى
حفل كتابات الدار المصرية اللبنانية بمكتبة القاهرة الكبرى
حفل كتابات الدار المصرية اللبنانية بمكتبة القاهرة الكبرى
حفل كتابات الدار المصرية اللبنانية بمكتبة القاهرة الكبرى
حفل كتابات الدار المصرية اللبنانية بمكتبة القاهرة الكبرى
حفل كتابات الدار المصرية اللبنانية بمكتبة القاهرة الكبرى
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