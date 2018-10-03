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التحالف يشن غارات مكثفة على الميليشيات الحوثية في حجة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:58 م
التحالف يشن غارات مكثفة على الميليشيات الحوثية في حجة
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وكالات
 
شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الأربعاء، عدة غارات جوية استهدفت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية عبس غربي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.



وذكر مصدر ميداني لموقع "سبتمبر نت"، الإخباري، أن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا كانت متجهة إلى جبهات القتال في المحافظة، مؤكداً أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من العربات التابعة للميليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.



وكما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات مماثلة، تجمعات للميليشيا في مديرية مستبأ بالمحافظة ذاتها وفقاً لما أوردت المصادر.
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