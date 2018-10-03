ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

لاعب توتنهام يكشف عن سبب الهزيمة من برشلونة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:54 م
لاعب توتنهام يكشف عن سبب الهزيمة من برشلونة
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
أشار هاري وينكس لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن برشلونة سجلوا أهدافعم الأربعة بأخطاء ساذجة من الفريق، مؤكدً أنه لو سجل توتنهام منذ بداية الشوط لكانت النتيجة مختلفة.

وقال وينكس في تصريحات صحفية عقب الخسارة من برشلونة 2-4 : "كانت مباراة بشوطين مختلفين، في الشوط الاول كنا غائبين تماماً وقمنا باخطاء ساذجة".

 وكشف بقوله: "افتقدنا لبعض اللاعبين 'المفاتيح' اليوم".

اوأتم: "أعتقد أن فريق برشلونة يملك افضل اللاعبين في العالم".
المزيد عن: هاري وينكس دوري أبطال أوروبا توتنهام هوتسبير الإنجليزي برشلونة الإسباني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
21:00
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
مول فيدي - المجر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 12:34:03 AM