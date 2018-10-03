لاعب توتنهام يكشف عن سبب الهزيمة من برشلونة

أشار هاري وينكس لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن برشلونة سجلوا أهدافعم الأربعة بأخطاء ساذجة من الفريق، مؤكدً أنه لو سجل توتنهام منذ بداية الشوط لكانت النتيجة مختلفة.





وقال وينكس في تصريحات صحفية عقب الخسارة من برشلونة 2-4 : "كانت مباراة بشوطين مختلفين، في الشوط الاول كنا غائبين تماماً وقمنا باخطاء ساذجة".





وكشف بقوله: "افتقدنا لبعض اللاعبين 'المفاتيح' اليوم".



