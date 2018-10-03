كل ما تريد معرفته عن "معاهدة الصداقة" التي ألغتها واشنطن مع طهران

أعلنت الولايات المتحدة إنهاء "معاهدة الصداقة" التي وقّعت عام 1955 مع إيران، والتي استندت إليها محكمة العدل لتبرير قرارها.





وقال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، الأربعاء، إن "قرار كان ينبغي، بصراحة، اتخاذه قبل 39 عاما" خلال الثورة الاسلامية في 1979 والتي أفضت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن معاهدة الصداقة بين الولايات المتحدة وإيران.





1- جرى توقيعها عام 1955 لتعزيز التعاون بين البلدين.





2- تنص على إقامة علاقات اقتصادية وحقوق قنصلية بين البلدين.





3- وتعد أبرز المواد الاتفاقية الموقعة بين البلدين، إقامة علاقات راسخة ودائمة وصداقة قوية، بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية.





4- تضمنت ثلاث وعشرين مادة.





5- بموجب الاتفاقية كان يؤذن لرعايا كلا الطرفين المتعاقدين الساميين الدخول إلى أراضي الطرف الثاني والإقامة بها بهدف التجارة بين الدولتين وإقامة نشاطات تجارية بهدف تعزيز الإستثمارات وتنمية وتوجيه العمليات المتعلقة بتلك المشاريع.





6- كما يمكن السماح بجمع وإرسال المعلومات بهدف نشرها في الخارج لتوعية الرأي العام ومن جهة أخرى للتواصل مع أشخاص خارج وداخل تلك الأراضي، والسماح لهم بممارسة أعمالهم التي تمكنهم من تحقيق ذلك وفقًا لقوانين ترخيص مزوالة المهنة في الأعمال المذكورة.





7- اتفاقية الصداقة بين الدولتين، اعتمدت عليها الحكومة الإيرانية في توجيه شكواها إلى المحكمة الدولية في يوليو الماضي، ضد الولايات المتحدة.