عمرو الليثي: قنوات النهار تُنتج السيناريوهات الفائزة بمسابقة ممدوح الليثى وتعرضها عبر شاشتها

قام محافظ الاسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة والاعلامى د.عمرو الليثى والناقد السينمائى الأمير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى ، بتسليم جوائز مسابقة ممدوح الليثى "للسيناريو" ، فى امسية فنية بافتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائى مساء اليوم الاربعاء، بمشاركة نخبة من صناع السينما فى مصر والعالم العربي.





وأعرب الإعلامي د.عمرو الليثي خلال حفل افتتاح المهرجان عن سعادته بتوزيع جوائز مسابقة "ممدوح الليثي" لكتابة السيناريو، مشيدأ بما شهدته المسابقة من منافسة بين عدد كبيرمن الموهوبين فى مجال كتابة السيناريو





ووجه الليثى الشكر الى الكاتب الكبير مصطفى محرم والذى ترأس لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى لهذا العام والكاتبة الصحفية مريم ناعوم وعضو اللجنة سمير شحاته





واضاف الليثى ان اسرة السينارست الكبير الراحل ممدوح الليثى تستمر فى دعم المبدعين فى مسابقة ممدوح الليثى لكُتاب السيناريو ، حتى نعطى امل وفرصة حقيقية لكل مبدع فى مجال كتابة السيناريو





وأوضح الليثي، أنه تم الاتفاق مع علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار على دعم افضل السيناريوهات المشاركة فى المسابقة وانتاجها، وسوف يتم انتقاءها وانتاجها وعرضها عبر شبكة قنوات النهار ، تدعيماً لشباب المبدعين كى نرقى بالاعمال والسيناريوهات





وأعلن د. عمرو الليثى جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو على النحو التالى :

الجائزة الأولى وقدرها 15 ألف جنيه للكاتب يوسف وجيه عن سيناريو " "متشوفش وحش"





الجائزة الثانية وقدرها 7500 جنيه وهشام جودة شكري عن سيناريو "الرجل الغامض بحر"





الجائزة الثالثة وقدرها 7500 جنيه محمد سالم عن سيناريو "داليدا"



