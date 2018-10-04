موظفو ضرائب النزهة يدخلون في اعتصام اعتراضًا على قرار نقلهم (صور)

دخل 70 موظفًا من مأمورية الضرائب العامة بالنزهة، في اعتصام بسبب اعتراضهم على نقلهم إلى مأمورية ضرائب السواح، وذلك بدون إبداء أسباب من رئيس مصلحة الضرائب.





واستمر الاعتصام لمدة ساعات داخل مبني كبار المقاولين، مما اضطر رئيس المصلحة بإرسال عربات لنقل ملفات الممولين إلا أن الموظفين تصدوا لهم واجبروهم على الإنصراف.





وقال مصدر داخل المأمورية، إن قرار النقل الصادر من رئيس المصلحة غير قانوني ولا بد أن يصدر عن طريق وزارة المالية، لكونها وحدة حسابية كاملة تحتوي على مخزن وحسابات وملفات ممولين.

