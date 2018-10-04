الطالع الفلكي الخَمِيس 4/10/2018..صِفَة الأسَد!

**القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





*اليوم 24 تُوت قبطى، 4 تشرين أوّل رُومى، 24 مُحرّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وبتشتغل إيه بأه ياسى لوسى) -ولا حاجة ، بابى هوا اللى بيشتغل وأنا اللى باصرف.(جمال رمسيس من فيلم إشاعة حب-1960)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى بُرج الأسد يعنى

أن تقفز الإيجو/الأنا إلى الصّدَارة لنفكّر فى مصلحتنا الخاصّة وهذا مُفيد لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق من أجل الآخرين ، لأنّ فاقد الشيئ لايُعطيه فهذه الساعات فى برج الأسد تنصحك بالإلتفات لصحّتك ولنفسك ، الإنتباه لكرامتك ، الإبتعاد عن الأماكن والأشخاص التى لاتليق بمركزك الإجتماعى ،الثقة بالنفس ومهارات القيادة والقدرة على التواصل مع مُختلف المخلوقات بدءاً بالبشر ومروراً بحيوانك الأليف بمنزلك وانتهاءً بحيوان مذعور مريض أوجائع فى الطريق يطلب مساعدتك بمجرد نظرة عين ، كما أنه أنسب وقت للتعامل مع حبيب مُتكبّر مُتعجرف لتضع النقاط على الحروف حفاظاً على كرامتك/الأنا مع أقل تردّد أو إهتزاز بسبب ضعف الشهوة ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

ماقد يُعبّر عن صِفَة الأسد من المُطربين فالصوت يحمل صبغة الفحولة والشعور بالعظمة وهذا ما تشعربه عند سماعك لصوت يُوسف وهبى رَحِمَهُ الله و ماحدث للعاطل الأميريكى تيد ويليامز صاحب الصوت المَلَكِى فكان جواز مروره ليكون أشهر مذيع فى أمريكا ، فى المقطع الأخير.





1-Clarence Carter - Funky Fever

2-Django theme song - Rocky Roberts

3-MATT MONRO - FROM RUSSIA WITH LOVE - LIVE - 007 THEME

4-Screamin Jay Hawkins - Coulda', woulda', shoulda'

5-Tom Jones - Sex bomb (Lyrics

6-Four Weddings And a Funeral (ending credits

7-Sammy Clark-What I Need

8-Jazeeret Al Kanz - Aziz Maraka Feat. Sammy Clark سامي كلارك - جزيرة الكنز BAB 3

9-Birdman - Intro y Final - Opening and Ending

10-Space Ghost (1966) - Intro (Opening

11-Isao Sasaki canta Tobe! Tobe! Grendizer!

12-Ted Williams 2min Intro









*** إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من الإنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الثور: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.

برج الجوزاء: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة أثناء الزيارات.





برج السّرطان: الهدوء والتمسّك ببرود الأعصاب يوفر عليك أخطاء ،عِدّ حتى عشرة أو أخرج لإستنشاق هواء نظيف حتى تهدأ أعصابك وتسترد إتزانك العصبى.





برج الأسد: إستعمل الألقاب والألفاظ لوضع مساحات بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة ، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج العذراء: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الميزان: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج العقرب: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُختصر مُفيد واضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج القوس: وجوه الناس العابسة أو الباسمة تحمل مشاعرهم والتى لها دوافع وأسباب وليست من العدم، إذا عُرِفَ السّبب بطُلَ العَجَبْ ، بادر بالسّؤال والصّلح.





برج الجدي: أحد الأقارب أو الأصدقاء قد يتخلى عن مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.

برج الدّلو: لاتستخف بشخص مُتواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظلّ ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.



