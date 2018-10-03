بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يسقط أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

حقق نابولي الإيطالي فوزًا غاليًا، على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وشارك الدولي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول، منذ بداية المباراة وحتي نهايتها، ولم يقدم الأداء المنتظر منه، بسبب الرقابة اللاصيقة التي فرضت عليه من قبل مدافعي الفريق الإيطالي.





ويُدين الفريق الإيطالي بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى لاعبه إنسيني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.





رفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد ليفربول عند 3 نقاط في المركز الثالث متخلفًا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان الثاني.



