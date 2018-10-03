مدرب المنتخب: خطابات محمد صلاح لاتحاد الكرة كانت غير لائقة



وأوضح في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، الأربعاء، أن بعثة المنتخب في روسيا شهدت أخطاء كثيرة، ومشاكل صلاح كانت سهلة الحل، وصلاح يريد أن تكون معسكرات المنتخب أكثر احترافية، مشددًا على أن تهديدات اللاعب بعدم اللعب إذا لم تنفذ مطالبه غير صحيحة.



وتابع: "تكرار محمد صلاح صعب لكنه ليس مستحيلًا، وصلاح كان جديرًا بجائزة أحسن لاعب في العالم، واستطاع الوصول لتلك المكانة في مدة قصيرة جدًا"، موضحًا أنه اعترض على تسميه المنتخب بمحمد صلاح، رغم اعتماد منتخبات كبرى على نجوم.

قال هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني، إن خطابات اللاعب محمد صلاح لاتحاد الكرة كانت غير لائقة، وصلاح يتعرض لضغوط كبيرة من الرعاة.