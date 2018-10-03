ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البورصة الأمريكية تقلص مكاسبها بالختام مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:48 م
البورصة الأمريكية تقلص مكاسبها بالختام مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة
طباعة
وكالات
 
الأسهم الأمريكية تُقلص مكاسبها بالختام و"داو جونز"يواصل الصعود القياسيقلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما واصل مؤشر "داو جونز" الصعود لأعلى مستوى على الإطلاق.

وانتعشت "وول ستريت" خلال التعاملات، وبلغت مكاسب "داو جونز" أكثر من 100 نقطة، لكنها قلصت مكاسبها عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وانحسرت المخاوف المتعلقة بالموازنة الإيطالية على خلفية تصريحات من حكومة روما بأنها ستخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 2% بحلول 2020.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف تجاوزت التوقعات خلال الشهر الماضي، كما نما نشاط الخدمات بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة على الإطلاق.

وعند ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2% إلى 26828.3 نقطة، ليربح 54.4 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" هامشياً بنحو 0.07% إلى 2925.5 نقطة، وارتقع "ناسداك" بنسبة 0.3% إلى 8025.09 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 95.785.
المزيد عن: وول ستريت الموازنة الايطالية البورصة الامريكية الاقتصاد الامريكى اسواق المال اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
6
x
18:55
1
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
0
x
18:55
1
شالكه
أتلتيكو مدريد
2
x
21:00
1
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
2
x
21:00
0
موناكو
توتنهام
2
x
21:00
4
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
1
x
21:00
2
انتر ميلان
نابولي
1
x
21:00
0
ليفربول
بورتو
1
x
21:00
0
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
0
x
15:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
0
x
21:00
0
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
18:00
3
بتروجيت
طلائع الجيش
1
x
21:00
2
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 11:09:27 PM