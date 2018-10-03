البورصة الأمريكية تقلص مكاسبها بالختام مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

الأسهم الأمريكية تُقلص مكاسبها بالختام و"داو جونز"يواصل الصعود القياسي قلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما واصل مؤشر "داو جونز" الصعود لأعلى مستوى على الإطلاق.





وانتعشت "وول ستريت" خلال التعاملات، وبلغت مكاسب "داو جونز" أكثر من 100 نقطة، لكنها قلصت مكاسبها عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها في عدة سنوات.





وانحسرت المخاوف المتعلقة بالموازنة الإيطالية على خلفية تصريحات من حكومة روما بأنها ستخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 2% بحلول 2020.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف تجاوزت التوقعات خلال الشهر الماضي، كما نما نشاط الخدمات بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة على الإطلاق.





وعند ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2% إلى 26828.3 نقطة، ليربح 54.4 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" هامشياً بنحو 0.07% إلى 2925.5 نقطة، وارتقع "ناسداك" بنسبة 0.3% إلى 8025.09 نقطة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 95.785.