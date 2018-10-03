بوتين: لا حاجة لعمل عسكري كبير في إدلب بسوريا
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:46 موكالات
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية فعالة، مضيفا أنه لا توجد خطط لتحركات عسكرية كبرى في المنطقة.
وقال بوتين في إشارة إلى منطقة خفض التصعيد التي أقامتها روسيا وتركيا في إدلب "لدي كل الأسباب التي تدعوني للاعتقاد بأننا سنحقق أهدافنا".
وأضاف "يعني هذا أنه ليس هناك توقعات بأعمال عسكرية واسعة النطاق هناك(...) العمل العسكري من أجل العمل العسكري غير ضروري".
وقال بوتين في إشارة إلى منطقة خفض التصعيد التي أقامتها روسيا وتركيا في إدلب "لدي كل الأسباب التي تدعوني للاعتقاد بأننا سنحقق أهدافنا".
وأضاف "يعني هذا أنه ليس هناك توقعات بأعمال عسكرية واسعة النطاق هناك(...) العمل العسكري من أجل العمل العسكري غير ضروري".