بوتين: لا حاجة لعمل عسكري كبير في إدلب بسوريا

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية فعالة، مضيفا أنه لا توجد خطط لتحركات عسكرية كبرى في المنطقة.







وقال بوتين في إشارة إلى منطقة خفض التصعيد التي أقامتها روسيا وتركيا في إدلب "لدي كل الأسباب التي تدعوني للاعتقاد بأننا سنحقق أهدافنا".