ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بوتين: لا حاجة لعمل عسكري كبير في إدلب بسوريا

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:46 م
بوتين: لا حاجة لعمل عسكري كبير في إدلب بسوريا
فلاديمير بوتين
طباعة
وكالات
 
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية فعالة، مضيفا أنه لا توجد خطط لتحركات عسكرية كبرى في المنطقة.



وقال بوتين في إشارة إلى منطقة خفض التصعيد التي أقامتها روسيا وتركيا في إدلب "لدي كل الأسباب التي تدعوني للاعتقاد بأننا سنحقق أهدافنا".



وأضاف "يعني هذا أنه ليس هناك توقعات بأعمال عسكرية واسعة النطاق هناك(...) العمل العسكري من أجل العمل العسكري غير ضروري".
المزيد عن: لا حاجة عمل عسكري سوريا الرئيس الروسي إدلب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
6
x
18:55
1
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
0
x
18:55
1
شالكه
أتلتيكو مدريد
2
x
21:00
1
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
2
x
21:00
0
موناكو
توتنهام
2
x
21:00
4
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
1
x
21:00
2
انتر ميلان
نابولي
1
x
21:00
0
ليفربول
بورتو
1
x
21:00
0
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
0
x
15:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
0
x
21:00
0
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
18:00
3
بتروجيت
طلائع الجيش
1
x
21:00
2
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 11:09:36 PM