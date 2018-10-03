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رجاء الجداوي تقبل صورة "نادية لطفي" بعد وصولها لمهرجان الإسكندرية (صور)

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:42 م
رجاء الجداوي تقبل صورة نادية لطفي بعد وصولها لمهرجان الإسكندرية (صور)
رجاء الجداوي
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محمد رجب - دينا حسن - تصوير: أسامة جمال
 
في لقطة إنسانية رائعه، حرصت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي على تقبيل صورة الفنانة العظيمة نادية لطفي، وذلك بعد وصولها إلى الريد كاربت على هامش افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقد حرص العديد من الفنانين على التقاط الصور التذكارية مع صورة الفنانة الكبيرة، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام، والمصورين الذين حرصوا على التقاط الصور.

وتحمل اسم الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي، اسم الفنانة الكبيرة نادية لطفي.
رجاء الجداوي تقبل صورة "نادية لطفي" بعد وصولها لمهرجان الإسكندرية (صور)
رجاء الجداوي تقبل صورة "نادية لطفي" بعد وصولها لمهرجان الإسكندرية (صور)
رجاء الجداوي تقبل صورة "نادية لطفي" بعد وصولها لمهرجان الإسكندرية (صور)
رجاء الجداوي تقبل صورة "نادية لطفي" بعد وصولها لمهرجان الإسكندرية (صور)
رجاء الجداوي تقبل صورة "نادية لطفي" بعد وصولها لمهرجان الإسكندرية (صور)
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