رجاء الجداوي تقبل صورة "نادية لطفي" بعد وصولها لمهرجان الإسكندرية (صور)

في لقطة إنسانية رائعه، حرصت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي على تقبيل صورة الفنانة العظيمة نادية لطفي، وذلك بعد وصولها إلى الريد كاربت على هامش افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي.





وقد حرص العديد من الفنانين على التقاط الصور التذكارية مع صورة الفنانة الكبيرة، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام، والمصورين الذين حرصوا على التقاط الصور.



