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فرج عامر: لم أتخلى عن لجنة الرياضة في البرلمان

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:45 م
فرج عامر: لم أتخلى عن لجنة الرياضة في البرلمان
فرج عامر
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داليا الحسين
 
قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إنه لم يتخلى عن لجنة الشباب والرياضة في البرلمان.

وأضاف "عامر"، خلال حواره على قناة dmc، مساء الأربعاء، أنه تم إنجاز قانون الرياضة أثناء ترأسه اللجنة؛ ووافق عليه أعضاء البرلمان بالإجماع، كما أشاد رئيس اللجنة الأوليمبية بهذا القانون.

ولفت رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إلى أنه أنجز أيضًا قانون الهيئات الشبابية، مضيفًا: "من يترأس لجنة الشباب والرياضة الآن أشرف رشاد وهو شاب وسيكمل المسيرة، ولا بد من إعطاء الفرصة للشباب".


المزيد عن: مصر فرج عامر الللجنة الأوليمبية البرلمان
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