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تفاصيل القبض علي مدير مالي محافظة الإسماعيلية بتهمة النصب

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:41 م
تفاصيل القبض علي مدير مالي محافظة الإسماعيلية بتهمة النصب
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على مدير عام بالتفتيش المالى والإدارى بديوان عام محافظة الإسماعيلية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رئيس مجلس إدارة شركة، والاستيلاء منه على مبلغ 210 آلاف جنيه نظير إحضار سيارة له دون الوفاء بالتزامه.
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد عصام عطوان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية عن قيام "مجدى.ع.ح. 54 عاما، مدير عام بالتفتيش المالى والإدارى بديوان عام محافظة الإسماعيلية مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بالتعامل على السيارات المهربة جمركيا من دولة ليبيا بأوراق مزورة، وإيهام المواطنين راغبى الشراء بقدرته على إنهاء إجراءات تراخيص تلك السيارات وبيعها لهم خالصة الرسوم الجمركية.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات وتأيد ذلك عن بلاغ "عماد.ف.ى"، 46 عاما، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، عن قيام المتهم بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 210 آلاف جنيه بدعوى إحضار سيارة له ماركة "بى إم دبليو إكس 6"، دون الوفاء بالتزامه.

وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة رقم 2337 لسنة 2018 إدارى قسم ثالث الإسماعيلية وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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