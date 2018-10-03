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كوتينيو يسجل هدفه الأوروبي الأول بقميص برشلونة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:39 م
كوتينيو يسجل هدفه الأوروبي الأول بقميص برشلونة
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الفجر الرياضي
 
نجح فريق برشلونة الإسباني ، في حسم الشوط الأول متفوقاً على توتنهام بهدفين مقابل لاشئ في اللقاء المقام بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


سجل البرازيلي كوتينيو الهدف الأول في الدقيقة الثانية ، قبل أن يسجل الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 28 لينتهي الـ45 دقيقة الأول بهدفين دون رد لبرشلونة.


ذكر موقع أوبتا المتخصص في الاحصائيات، أن هدف كوتينيو مع برشلونة اليوم هو الأول على المستوى الأوروبي، وهدفه الثالث هذا الموسم في بطولتي دوري الأبطال والليجا، خلال 9 مباريات، بينما صنع هدفين.
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