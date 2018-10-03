الأموال العامة تلقي القبض على مدير عام بديوان محافظة الإسماعيلية لاتهامه بالنصب

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على مدير عام بالتفتيش المالى والإدارى بديوان عام محافظة الإسماعيلية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رئيس مجلس إدارة شركة، والاستيلاء منه على مبلغ 210 آلاف جنيه نظير إحضار سيارة له دون الوفاء بالتزامه.





وكان اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية تفيد بقيام "مجدى.ع.ح.ج"، 54 عاما، مدير عام بالتفتيش المالى والإدارى بديوان عام محافظة الإسماعيلية مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بالتعامل على السيارات المهربة جمركيا من دولة ليبيا بأوراق مزورة، وإيهام المواطنين راغبى الشراء بقدرته على إنهاء إجراءات تراخيص تلك السيارات وبيعها لهم خالصة الرسوم الجمركية.





وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات وتأيد ذلك عن بلاغ "عماد.ف.ى"، 46 عاما، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، عن قيام المتهم بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 210 آلاف جنيه بدعوى إحضار سيارة له ماركة "بى إم دبليو إكس 6"، دون الوفاء بالتزامه.









وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بمأمورية استهدفت المتهم أسفرت عن ضبطه وتم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2337 لسنة 2018 إدارى قسم ثالث الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.