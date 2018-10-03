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إسرائيل: بإمكاننا تدمير منظومة اس-300 الروسية فى سوريا

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:32 م
إسرائيل: بإمكاننا تدمير منظومة اس-300 الروسية فى سوريا
تساحي هنجبي
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خاطر عبادة
 

قلّل وزير إسرائيلي، اليوم الاربعاء،  من خطوة نقل منظومة الصواريخ الروسية اس-300 لسوريا، قائلاً إنّ المقاتلات الشبح الإسرائيلية بإمكانها هزيمة وتدمير تلك البطاريات.

 

وقالت موسكو، الثلاثاء إنها سلمت منظومة اس -300 لسوريا، وهو قرار اتخذته بعد اتهام اسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن إسقاط طائرة روسية على يد القوات السورية أثناء قيامها باطلاق النار على طائرات إسرائيلية في الشهر الماضي.

 

ولدى سؤال "تساحي هنجبي"، وزير التعاون الإقليمي في البلاد وعضو مجلس الوزراء الأمني، قال "لا مشكلة".

 

وأضاف فى مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي "لدينا مقاتلات شبح أفضل الطائرات فى العالم، ولا يمكن لتلك البطاريات اكتشافها، فى إشارة إلى مقاتلات اف-35 الأمريكية.

 

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