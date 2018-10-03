بحضور نجوم الرياضة.. عزاء الكابتن صفوت عبدالحليم (صور)

أقيم مساء اليوم، عزاء الكابتن صفوت عبدالحليم نجم النادي الأهلي الراحل، في مسجد الحامدية الشاذلية.









جاء العزاء بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ونائبه العامري فاروق، وكذلك إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق، ومحمود أبو رجيلة، وعبد العزيز عبد الشافي، وطارق قنديل ومحمد الدماطي أعضاء مجلس الأهلي، وعبد الحميد بسيوني وعصام شلتوت الناقد الرياضي.









وشارك في العزاء كبار نجوم الكرة والنادي الأهلي، السابقين والحاليين.



