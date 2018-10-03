المقيرن للاعبي الاتحاد: سوف نفتح صفحة جديدة تزامنا مع قدوم بيليتش





تابع نواف المقيرن، رئيس نادي اتحاد جدة، تدريبات الفريق الأول الكروي بالإحساء استعدادًا لمواجهة الفتح في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الخميس.





وقال المقيرن للاعبين: "سوف نفتح صفحة جديدة في مباراة الغد تزامنًا مع وصول المدرب بيليتش وسنترك المجال أمامه للتقيم بناءًا على عطاءكم في المرحلة المقبلة".





وأضاف: "ثقتي كبيرة في قدرتكم على عكس الصورة الماضية إلى الأفضل".





وتركز تدريب الفريق تحت قيادة بندر باصريح على العديد من النواحي الفنية كما أنه أقيم على ملعب عبدالله بن جلوي.



