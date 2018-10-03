ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

المقيرن للاعبي الاتحاد: سوف نفتح صفحة جديدة تزامنا مع قدوم بيليتش

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:28 م
المقيرن للاعبي الاتحاد: سوف نفتح صفحة جديدة تزامنا مع قدوم بيليتش
طباعة
منى العوضي
 

تابع نواف المقيرن، رئيس نادي اتحاد جدة، تدريبات الفريق الأول الكروي بالإحساء استعدادًا لمواجهة الفتح في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الخميس.

وقال المقيرن للاعبين: "سوف نفتح صفحة جديدة في مباراة الغد تزامنًا مع وصول المدرب بيليتش وسنترك المجال أمامه للتقيم بناءًا على عطاءكم في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "ثقتي كبيرة في قدرتكم على عكس الصورة الماضية إلى الأفضل".

وتركز تدريب الفريق تحت قيادة بندر باصريح على العديد من النواحي الفنية كما أنه أقيم على ملعب عبدالله بن جلوي.

المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
6
x
18:55
1
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
0
x
18:55
1
شالكه
أتلتيكو مدريد
2
x
21:00
1
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
2
x
21:00
0
موناكو
توتنهام
2
x
21:00
4
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
1
x
21:00
2
انتر ميلان
نابولي
1
x
21:00
0
ليفربول
بورتو
1
x
21:00
0
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
0
x
15:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
0
x
21:00
0
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
18:00
3
بتروجيت
طلائع الجيش
1
x
21:00
2
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 11:19:36 PM