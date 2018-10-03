راكيتيتش يدون رقماً مميزاً بدوري الأبطال









سجل البرازيلي كوتينيو الهدف الأول في الدقيقة الثانية ، قبل أن يسجل الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 28 لينتهي الـ45 دقيقة الأول بهدفين دون رد لبرشلونة.









ذكرت شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات، أن راكيتيتش ساهم هذا الموسم في هدفين ببطولة دوري الأبطال، وهو رقم أكبر من الموسمين السابقين مجتمعين (هدف وحيد).





نجح فريق برشلونة الإسباني ، في حسم الشوط الأول متفوقاً على توتنهام بهدفين مقابل لاشئ في اللقاء المقام بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.