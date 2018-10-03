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زوجة الفيشاوي تلتقط السيلفي مع فيفي عبده خلال افتتاح "الإسكندريه السينمائي" (صور)

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:18 م
زوجة الفيشاوي تلتقط السيلفي مع فيفي عبده خلال افتتاح الإسكندريه السينمائي (صور)
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محمد رجب - دينا حسن - تصوير: أسامة جمال
 
حرصت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، قبل قليل، على التقاط الصور السيلفي والتذكارية مع الفنان الفنانة فيفي عبده، وذلك بعد مصافحتها للفنان الكبير فاروق الفيشاوي، على هامش افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

والتقط الحضور الصور التذكارية للفنان احمد الفيشاوي بصحبة زوجته التي ظهرت بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستان باللون الاسود، وسط أنظار جميع وسائل الإعلام.

ويستقبل مهرجان الإسكندرية في دورته الحالية العديد من الفنانين، منهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة رجاء الجداوي، والفنان فاروق الفيشاوي، والفنانة فيفي عبده، والفنانة وفاء عامر، وغيرهم من النجوم.
زوجة الفيشاوي تلتقط السيلفي مع فيفي عبده خلال افتتاح "الإسكندريه السينمائي" (صور)
زوجة الفيشاوي تلتقط السيلفي مع فيفي عبده خلال افتتاح "الإسكندريه السينمائي" (صور)
زوجة الفيشاوي تلتقط السيلفي مع فيفي عبده خلال افتتاح "الإسكندريه السينمائي" (صور)
زوجة الفيشاوي تلتقط السيلفي مع فيفي عبده خلال افتتاح "الإسكندريه السينمائي" (صور)
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