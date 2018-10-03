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أحمد موسى يكشف سبب رخص السلع التركية في مصر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:21 م
أحمد موسى يكشف سبب رخص السلع التركية في مصر
الإعلامي أحمد موسى
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داليا الحسين
 

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أسباب انخفاض أسعار السلع التركية بمصر.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء أن هناك اتفاقية بين مصر وتركيا من أيام المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، تنص على إعفاء تركيا من الجمارك المتبادلة لتصبح "صفر".

وأشار إلى أن هذا القرار يضر الصناعة المصرية، متسائلًا: "لماذا ندعم الصناعة التركية على حساب المصرية؟".

وتابع: "تركيا تأخذ هذه الأموال وتقوم بتمويل الجماعات الإرهابية ضد مصر"، مطالبًا بتعديل هذه الاتفاقية، للحفاظ على الصناعة.
المزيد عن: مصر سلع توك شو تركيا الإعلامي أحمد موسى اخبار مصر
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