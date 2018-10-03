عمرو صلاح الهدف من مهرجان الجاز تكوين حدث ثقافي شامل (صور)

قال عمرو صلاح، رئيس مهرجان القاهرة للجاز، إن الهدف من النسخة العاشرة للمهرجان، هو تكوين حدث ثقافي شامل، يحتوي على أكثر من فاعيلة، يتم تنظيمها بالتوازي مع حفلات المهرجان.

وأكد صلاح، أن المهرجان ليس تنظيم حفلات فقط، بل أحداث ثقافية، مثل معرض الكتاب، يشارك الجمهور، في أكثر من فاعليه، وليس فقط حضور الحفلات.

شار الى أن الدورة العاشرة من المهرجان تضم مشاركة 14 دولة مختلفة وأكثر من 20 حفلة موسيقية على مدار أربعة أيام متتالية، من 11 إلى 14 أكتوبر، وتحتضنه الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

ويقام مهرجان القاهرة الدولي للجاز هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع سفارات هولندا، النمسا، التشيك، المجر، بولندا والبرتغال، بالإضافة إلى عدد من الهيئات الثقافية الدولية مثل: مؤسسة اليابان، معهد جوته، والمورد الثقافي، وميوزيك لكسمبورج، ومؤسسة بروهلفتسيا السويسرية الثقافية التي تحتفل بـ30 عاماً من العمل الثقافي بمصر.