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"التعبئة والإحصاء" يصدر دراسة عن الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:10 م
التعبئة والإحصاء يصدر دراسة عن الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر
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الفجر الاقتصادى
 
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـــــة والإحصــاء اليــوم الأربعاء دراســـة عــــــن "الطـاقة الجديدة والمتجـددة في مصـر ".

و أظهرت المؤشرات الاحصائية زيادة القــدرة المــركبــة لـلطـــاقــة المولـــدة مــــن الطاقــة المائيـــة من 2783 ج.و.س عـــام 2004/2005الى2800 ج.و.س عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 0.6% .

وزادت إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من استخدام الطاقة المائية من 12644 ج.و.س عام 2004/2005 إلي13545ج.و.س عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 7.1%

و زادت الطــاقة المائيــة المولدة من إسنا وخزان أسوان 1 ونـجع حمــادي عام 2015/2016 بنسبة قدرها (10.5، 2.3، 1.1) % علي الترتيب عن عام 2014/2015.

و بلغ أقصي حمل للتوليد المائي في محطة السد العالي 2220 م.و في حين بلغ أقل حمل في محطة نـجع حمادي 74.7 م.و عام 2015/2016.

و بلغ أعلي مؤشر جودة توليد مائي في محطة خزان أسوان 2 بنسبة قدرها 89.98%، وبلغ أقل مؤشر جودة توليد مائي في محطة اسنا بنسبة 80.29% عام 2015/2016

و زادت القــدرة المــركبــة المولدة من طـــاقــة الــريـــاح من145 م.و عــــام 2004/2005إلـــى 750 م.و عـــام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 417.2%.

زادت الطاقة المنتجة من استخدام طاقة الرياح من 532 مليون ك.و.س عـــــــــام 2004/2005 إلــــــي 2138 مليون ك.و.س عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 301.9%.
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وزاد الوفر المحقق من الوقود نتيجة استخدام طاقة الرياح من 112 ألف طـــن بترول مكافــئ عــام 2004/2005 إلـي 449 ألف طن بترول مكافئ عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 300.9%.

و زاد الخفض في الانبعاثات نتيجة استخدام طاقة الرياح من 293 ألف طن ثاني أكسيد الكربون عـــام 2004/2005 إلي 1176 ألف طن ثاني أكسيد الكربون عام 2016/2017 بنسبة زيــادة قدرها 301.4%.

و بلغت القدرة المركبة المولدة من الطاقة الشمسية 20 م.و عام 2011/2012 وظلت ثابتــة حتـــي عام 2015/2016 بينما زادت إلي 89 م.و عام 2016/2017. 
المزيد عن: مصادر الطاقة فى مصر الطاقة المتجددة الطاقة الجديدة الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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