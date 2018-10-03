أولى طلبات جروس الشتوية من الزمالك





يتمسك المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، بالتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.





ويرى السويسري جروس أن هناك ثغرة في دفاع الفريق تظهر بشكل واضح خلال المباريات القوية لذلك يتلقى الفريق العديد من الأهداف.





ويفكر مجلس إدارة الزمالك في ضم عبد الله بكري مدافع بيراميدز بعد إعجاب المدرب جروس به، وسيتم وضع عدة خيارات تحسبصا لفشل انتقال اللاعب للقلعة البيضاء.



